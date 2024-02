Lugners Opernball-Gast Priscilla Presley in Wien gelandet

Schauspielerin Priscilla Presley, der diesjährige Opernball-Stargast von Baumeister Richard Lugner, ist am Montagnachmittag in Wien gelandet. Das bestätigte der Baumeister der APA. Vom Flughafen Wien-Schwechat wurde sie dann ins Grand Hotel gebracht, wo die 78-Jährige während ihres Wien Besuchs residiert. Bereits am Dienstag soll Presley durch die Wiener Innenstadt bummeln und dabei das Mozarthaus und den Stephansdom besichtigen, hieß es in einer Aussendung des Baumeisters.

Am Mittwoch steht noch eine Pressekonferenz zusammen mit Lugner und eine Autogrammstunde an.