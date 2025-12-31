Macaulay Culkin hat feste Regeln für seine Fans

Von: APA/dpa

Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin (“Kevin – Allein zu Haus”) hat seinen Fans gegenüber eigenen Angaben zufolge feste Regeln. Bevor er ausgehe, müsse er sich “definitiv wappnen”, erzählte der 45-Jährige im Podcast “Smartless”. “Ich habe mir einfach gewisse Grundregeln gesetzt.”

Culkin zählt auf: “Komm nicht zu mir, wenn ich am Esstisch sitze. Das mag ich nicht.” Auch dürften Fans ihn nicht ansprechen, wenn er mit seinen Kindern zusammen sei, sagte Culkin. Und sie dürfen ihm “auf keinen Fall” in die Toilette folgen. Der Schauspieler betonte, dass ihm inzwischen klar geworden sei, dass er selbst über die Interaktion mit Fans bestimmen könne.

Culkin wurde als Kind mit dem Weihnachtsfilm “Kevin – Allein zu Haus” (1990) zum Star. Später spielte er vor allem in Fernsehproduktionen mit, darunter 2021 in der erfolgreichen Horror-Serie “American Horror Story”. Der Schauspieler hat zwei Söhne mit der Schauspielerin Brenda Song (“The Social Network”).