Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Madonna ist eine “großartige Mutter”
Madonna für ihre Erziehungsmaßnahmen gelobt

Madonna ist eine “großartige Mutter”

Donnerstag, 23. Juli 2026 | 10:53 Uhr
Madonna für ihre Erziehungsmaßnahmen gelobt
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Komikerin Rosie O’Donnell (64) hat Popstar Madonna (67) als Mutter gelobt. “Ich muss sagen, Madonna hat bei der Erziehung dieser Kinder wirklich hervorragende Arbeit geleistet”, sagte O’Donnell dem US-Magazin “People”.

Madonna habe in ihrer Erziehung “sehr strenge Zügel angezogen, während ich da ganz anders war”, erzählte O’Donnell. Die Kinder der Sängerin seien früher oft bei ihr zum Spielen gewesen und sie habe ihnen dann Eis am Stiel gegeben und Zeichentrickfilme eingeschaltet, schilderte die Komikerin. Madonna habe ihren Kindern hingegen kein Fernsehen erlaubt. “Aber sie ist eine großartige Mutter” und ihre Kinder seien “Konzertpianisten, Künstler und Sänger” geworden.

Madonna hatte schon früher darüber gesprochen, wie stolz sie auf das künstlerische Talent ihrer Kinder sei, und diese auch bei Konzerten zu sich auf die Bühne geholt. Die Sängerin hat insgesamt sechs Kinder, die zwischen 1996 und 2012 zur Welt gekommen sind. Ihre vier jüngeren Kinder adoptierte sie aus Malawi. Madonna und O’Donnell sind seit Jahrzehnten befreundet. O’Donnell hat fünf Kinder und ist bereits mehrfache Großmutter.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schwimmen im Burkini erlaubt
Kommentare
163
Schwimmen im Burkini erlaubt
“Bei Unwohlsein muss der Griff sofort gelockert werden”
Kommentare
62
“Bei Unwohlsein muss der Griff sofort gelockert werden”
Hitzeschutz: Amhof droht mit Notverordnungen
Kommentare
39
Hitzeschutz: Amhof droht mit Notverordnungen
Wie passt das mit Arbeitssicherheit zusammen?
Kommentare
34
Wie passt das mit Arbeitssicherheit zusammen?
Norditalien: Mutterkuh greift Wanderin an
Kommentare
24
Norditalien: Mutterkuh greift Wanderin an
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 