Madonna ist eine “großartige Mutter”

Von: APA/dpa

US-Komikerin Rosie O’Donnell (64) hat Popstar Madonna (67) als Mutter gelobt. “Ich muss sagen, Madonna hat bei der Erziehung dieser Kinder wirklich hervorragende Arbeit geleistet”, sagte O’Donnell dem US-Magazin “People”.

Madonna habe in ihrer Erziehung “sehr strenge Zügel angezogen, während ich da ganz anders war”, erzählte O’Donnell. Die Kinder der Sängerin seien früher oft bei ihr zum Spielen gewesen und sie habe ihnen dann Eis am Stiel gegeben und Zeichentrickfilme eingeschaltet, schilderte die Komikerin. Madonna habe ihren Kindern hingegen kein Fernsehen erlaubt. “Aber sie ist eine großartige Mutter” und ihre Kinder seien “Konzertpianisten, Künstler und Sänger” geworden.

Madonna hatte schon früher darüber gesprochen, wie stolz sie auf das künstlerische Talent ihrer Kinder sei, und diese auch bei Konzerten zu sich auf die Bühne geholt. Die Sängerin hat insgesamt sechs Kinder, die zwischen 1996 und 2012 zur Welt gekommen sind. Ihre vier jüngeren Kinder adoptierte sie aus Malawi. Madonna und O’Donnell sind seit Jahrzehnten befreundet. O’Donnell hat fünf Kinder und ist bereits mehrfache Großmutter.