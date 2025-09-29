Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Marc Terenzi zieht bei “Promi Big Brother” ein
++ ARCHIVBILD ++ Marc Terenzi wagt einen Neuanfang

Marc Terenzi zieht bei “Promi Big Brother” ein

Montag, 29. September 2025 | 08:43 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Marc Terenzi wagt einen Neuanfang
APA/APA/dpa/Marcus Brandt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Boyband-Sänger Marc Terenzi wagt nach turbulenten Zeiten einen Neuanfang und zieht in das “Promi Big Brother”-Haus. Der 47-Jährige gehört zu den Kandidaten der neuen Staffel, wie Sat.1 am Montag bekannt gab. Das Reality-Format beginnt am 6. Oktober (20.15 Uhr, Sat.1). Zudem gibt es schon ab 4. Oktober einen 24-Stunden-Livestream.

Für Terenzi, einst Mitglied der Boygroup Natural und Ehemann von Sarah Connor, soll es die Rückkehr ins Reality-TV werden. 2017 gewann der Sänger, der in den USA geboren wurde, das RTL-Dschungelcamp. Dort hatte er sich mit einem Sprach-Mischmasch zum Publikumsliebling gemausert (“The Regels sind the Regels und wir müssen them einhalten”).

Zuletzt erlebte Terenzi privat einige Höhen und Tiefen. 2022 kam er mit Moderatorin Verena Kerth zusammen, 2023 machte er ihr einen Heiratsantrag. 2024 gab das Paar die Trennung bekannt, 2025 trafen sich beide wieder vor Gericht und Terenzi wurde vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung an Kerth freigesprochen. Nach Angaben von Sat.1 hat er zudem einen Klinikaufenthalt für Entzug und psychische Gesundheit hinter sich.

Neuer Lebensabschnitt – unter Dauerbeobachtung

Terenzi sieht “Promi Big Brother” selbst als Neuanfang. “Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin”, sagte er in einem Sat.1-Interview. “Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat.” Unter anderem hat er ein Eiscafé auf Mallorca eröffnet.

Neben dem Sänger gab Sat.1 weitere “Promi Big Brother”-Bewohner bekannt. Im von Kameras dauerüberwachten Haus in Köln beziehen demnach auch noch Schauspielerin Doreen Dietel (“Dahoam is Dahoam”), Reality-Größe Paco Herb (“Love Island”), TV-Sternchen Pinar Sevim (“Die Teenie-WG”) und der Wiener TikToker SatansBratan für einige Zeit Schlafplätze. Weitere Mitglieder der Promi-Wohngemeinschaft waren schon zuvor verraten worden, etwa Ex-“Bachelor” Andrej Mangold und Schlagersänger Achim Petry.

