Maria Hofstätter dreht utopische Serie für Canal+

Schauspielstar Maria Hofstätter wird kommendes Jahr als Wissenschafterin ein soziales Experiment betreuen – in der neuen Serie “A Better Place”, deren Dreharbeiten nun in Deutschland gestartet sind und noch bis Dezember dauern. Das achtteilige Format soll Ende 2024 bei Canal+ respektive in der ARD zu sehen sein. Auch die Vorarlbergerin Alev Irmak, unter anderem bekannt aus “Soko Donau”, ist in einer Nebenrolle mit von der Partie.

In “A Better Place” solle es letztlich um eine Sozialutopie gehen. So startet Bürgermeister Amir Kaan (Steven Sowah) gemeinsam mit der von Hofstätter verkörperten Wissenschafterin Petra Schach das Experiment, das örtliche Gefängnis zu schließen und alle Verurteilten wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das bleibt nicht ohne Konflikte unter der Bevölkerung.