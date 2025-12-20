Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Mariah Careys Weihnachten: Santa, singen, Schlitten fahren
Mariah Carey ist ein Weihnachtsfan

Mariah Careys Weihnachten: Santa, singen, Schlitten fahren

Samstag, 20. Dezember 2025 | 06:00 Uhr
Mariah Carey ist ein Weihnachtsfan
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Alle Jahre wieder ist Mariah Careys Hitsingle “All I Want For Christmas Is You” in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtig – und beschert der US-Sängerin und Songwriterin erhebliche Einnahmen. Nicht nur beruflich ist Weihnachten für Carey eine erfreuliche Zeit. Auch privat ist sie ein echter Weihnachtsfan. Weihnachtslieder singen, Besuch von Santa Claus, der seine Rentiere mitbringt und Schlitten fahren, listete die 56-Jährige im dpa-Gespräch in London auf, was dazugehört.

Ihre Weihnachtsurlaube verbringt die Sängerin, die Zwillinge hat, häufig im luxuriösen Winterdomizil Aspen/Colorado, ein beliebtes Ziel für Promis in den USA. Vom Erfolg ihres Liedes “All I Want For Christmas”war Carey nach eigener Aussage selbst überrascht. “Ich habe Weihnachten schon immer sehr geliebt, aber ich hätte nicht geahnt, welches Ausmaß das mal erreichen würde. Es war das erste Weihnachtslied, das ich je geschrieben habe. Und dann ist es eben passiert.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
87
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Freispruch trotz 2,15 Promille
Kommentare
51
Freispruch trotz 2,15 Promille
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Kommentare
44
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
42
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Kommentare
40
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 