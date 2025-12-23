Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Mark Forster ändert seine Kappen-Mode
Mark Forster ändert seine Kappen-Mode

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 11:43 Uhr
Sänger Mark Forster hadert mit seinem modischen Markenzeichen: der Kappe mit dem breiten grünen Schirm, die er vor allem in früheren Jahren bei fast jedem öffentlichen Auftritt trug. “Ja, wir haben uns getrennt. Vielleicht habe ich den Style ein bisschen zu lange gerockt”, sagte Forster in der WDR-Talkrunde “Kölner Treff” über die schwarz-grüne Kopfbedeckung.

Moderatorin Susan Link hatte ihn zuvor auf das Musikvideo zu dem Lied “Rettest du mich” angesprochen, in dem er eine helle und deutlich anders geschnittene Kappe trägt. “Ich hatte so ein Gefühl, dass genau diese Kappe und genau dieser Stil so ein bisschen mein Udo-Lindenberg-Hut ist. Ich glaube aber, das war ein Trugschluss”, sagte der Sänger weiter. “Ich hatte zwischendurch eine Phase, da habe ich diese aus meiner Sicht eher uncoolere Kappe angezogen, wenn ich vor die Kamera oder auf eine Bühne gegangen bin.” Privat habe er längst anderes getragen. “Da dachte ich, das ist eigentlich blöd.”

Forster ganz ohne Kappe?

Moderatorin Link zeigte im Anschluss noch ein Foto, das Forster bei den Dreharbeiten zu dem Musikvideo zeigt. Der 42-Jährige wird da für die Aufnahmen geschminkt und ist ganz ohne Kopfbedeckung zu sehen. “Ich finde, es kann sich eigentlich auch sehen lassen. Vielleicht ist das die nächste Evolutionsstufe”, meinte Forster. Noch sei er aber nicht bereit, ganz auf Kappen zu verzichten.

