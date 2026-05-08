“Marty, Life Is Short”: Martin Short unter der Lupe

Von: apa

Er ist einer der Großen der Hollywood-Komödiantenzunft: Martin Short. Filmregisseur Lawrence Kasdan (“Ich liebe Dich zu Tode”) widmet dem 76-jährigen Kanadier nun mit “Marty, Life is Short” eine ausführliche Dokumentation, in der er Archivaufnahmen und Interviews mit Wegbegleitern verschneidet. Und selbstredend kommt auch Martin Short selbst zu Wort, der spitzbübisch auf seinen Weg zurückblickt. Abrufbar bei Netflix ab Dienstag.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/82128115?fromWatch=true )