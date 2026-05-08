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Doku über Komiker Martin Short enthält nie zuvor gezeigte Aufnahmen

“Marty, Life Is Short”: Martin Short unter der Lupe

Freitag, 08. Mai 2026 | 06:15 Uhr
Doku über Komiker Martin Short enthält nie zuvor gezeigte Aufnahmen
APA/APA/Netflix
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Von: apa

Er ist einer der Großen der Hollywood-Komödiantenzunft: Martin Short. Filmregisseur Lawrence Kasdan (“Ich liebe Dich zu Tode”) widmet dem 76-jährigen Kanadier nun mit “Marty, Life is Short” eine ausführliche Dokumentation, in der er Archivaufnahmen und Interviews mit Wegbegleitern verschneidet. Und selbstredend kommt auch Martin Short selbst zu Wort, der spitzbübisch auf seinen Weg zurückblickt. Abrufbar bei Netflix ab Dienstag.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/82128115?fromWatch=true )

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