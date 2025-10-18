Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Matthias Reim geht 2026 auf Jubiläumstour
Matthias Reim geht 2026 auf Jubiläumstour

Samstag, 18. Oktober 2025 | 10:27 Uhr
APA/APA/dpa/Michael Matthey
Von: APA/dpa

Vor 35 Jahren landete Matthias Reim mit “Verdammt ich lieb’ dich” einen Riesen-Hit, aus diesem Anlass geht der Popmusiker 2026 auf Jubiläumstour. Los geht es am 23. Mai in Dresden, heißt es in einer Ankündigung auf Instagram. Bis zum 30. Dezember kommenden Jahres werde der 67 Jahre alte Schlagersänger durch Deutschland touren, Österreich-Termine sind vorerst nicht geplant. Der Titel der Tour lautet “Matthias Reim – 35 Jahre “Verdammt ich lieb’ dich””.

Fans dürfen sich auf alle Songs des Debütalbums freuen

35 Jahre sei es her, dass Reim mit “Verdammt, ich lieb’ dich” und seinem Debütalbum “REIM” das Fundament für seine einzigartig erfolgreiche Karriere legte, teilten die Veranstalter weiter mit. Sein Debüt habe sich seither mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft. Die Fans dürften sich auf alle zehn Songs des Albums freuen, die in voller Länge und in derselben Reihenfolge wie auf dem Debüt gespielt werden.

Der 67-Jährige, der auf ein bewegtes Leben mit Höhen und Tiefen zurückblickt, lebt aktuell am Bodensee. 1990 wurde Reim mit seinem Hit “Verdammt, ich lieb’ dich” zum Star. Zu seinen weiteren erfolgreichen Songs gehören etwa “Du bist mein Glück” und “Ich hab’ geträumt von dir”. Auf der Instagram-Seite des Musikers heißt es zu der geplanten Tour: “Lasst uns gemeinsam eine unvergessliche Zeit haben!”

