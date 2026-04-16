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Schau, schau: Naschenweng und die Augen für ihr Ebenbild

Melissa Naschenweng bald als Wachsfigur

Donnerstag, 16. April 2026 | 16:12 Uhr
Schau, schau: Naschenweng und die Augen für ihr Ebenbild
APA/APA/Madame Tussauds Wien
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Von: apa

Melissa Naschenweng steht bald als Wachsfigur für Selfies bereit: Das Ebenbild der Kärntner Schlagersängerin wird im Juni im Madame Tussauds Wien enthüllt. Die 35-Jährige wurde dafür drei Stunden lang vermessen, “jedes noch so präzise Detail des Stars festgehalten”, wie es in einer Aussendung vom Mittwoch hieß, “vom perfekten Hautton bis hin zur exakten Haar- und Augenfarbe”.

Es sei “wahrscheinlich die schönste Auszeichnung”, die sie je erhalten habe, wurde Naschenweng (“Alpenbarbie”) zitiert. “Damit rechnet man ja nicht – dass ausgerechnet ich, die Melissa aus dem Lesachtal, eines Tages bei Madame Tussauds verewigt werde.” Ihr Ebenbild werde sich “zu österreichischen Musikgrößen wie Hansi Hinterseer, Andreas Gabalier und Christina Stürmer dazugesellen”, hieß es seitens Madame Tussauds.

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