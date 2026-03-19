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Leben der Familie gewidmet

Meran feiert 100. Geburtstag von Mathilde Tribus

Donnerstag, 19. März 2026 | 07:45 Uhr
Mathilde_Tribus[1]
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Von: luk

Meran – Die Meraner Stadtverwaltung würdigte gestern den 100. Geburtstag von Frau Mathilde Tribus, die in Martinsbrunn ihren Lebensabend verbringt und dort durch das Pflegepersonal mit großer Aufmerksamkeit und Sorgfalt begleitet wird.

Frau Tribus hat ihr Leben in besonderer Weise der Familie gewidmet und über Generationen hinweg Zuverlässigkeit, Humor und stille Großzügigkeit verkörpert. Ihr Wirken innerhalb einer großen Familie bleibt vorbildlich.

Anlässlich dieses Jubiläums hat die Stadtverwaltung – vertreten durch den Sozialstadtrat Stefan Frötscher – Frau Tribus ihre herzlichsten Glückwünsche übermittelt.

Bezirk: Burggrafenamt

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