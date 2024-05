Meryl Streep bekommt in Cannes Goldene Ehrenpalme

Die US-amerikanische Schauspielerin Meryl Streep bekommt bei der Eröffnung der Filmfestspiele Cannes eine Goldene Ehrenpalme. Die 74-Jährige sei zu Gast bei der Eröffnungszeremonie am 14. Mai, teilte das Festival mit. Streep gewann vor 35 Jahren in Cannes die Ehrung als beste Schauspielerin für “Ein Schrei in der Dunkelheit” von Fred Schepisi. “Ich fühle mich unermesslich geehrt, die Nachricht von dieser prestigeträchtigen Auszeichnung zu erhalten”, so Streep.

Von: APA/dpa