Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Metallica schrieb im Berliner Olympiastadion Geschichte
Ein Konzert für die Geschichtsbücher

Metallica schrieb im Berliner Olympiastadion Geschichte

Sonntag, 31. Mai 2026 | 16:09 Uhr
Ein Konzert für die Geschichtsbücher
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die US-Metal-Band Metallica hat mit ihrem Konzert im Berliner Olympiastadion Geschichte geschrieben. 94.000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten das Konzert am Samstagabend, wie das Stadion auf Instagram mitteilte. Die Band spricht von einem Rekord und der größten Show, die es jemals im Olympiastadion gegeben habe. Zum Vergleich: Bei einem Fußballspiel gibt es in dem Stadion für rund 73.860 Menschen Platz.

Möglich wurde das durch die Bühnenanordnung. Anders als bei anderen Konzerten im Olympiastadion stand die Bühne nicht am Marathon-Tor, sondern mittig, somit konnten alle Tribünenplätze genutzt werden. Die Bühne war als Ring angeordnet: Fans, die viel Geld für Karten in der Mitte bezahlt hatten, kamen bei etwas Glück auch in den Genuss, die Musiker abzuklatschen.

Metallica spielt Rammstein-Song

Kurz nach 20.00 Uhr kamen die vier Musiker einer der erfolgreichsten Metal-Bands der Welt auf die Bühne und heizten den beseelten Fans vom ersten Ton an ein. Gut zwei Stunden lang spielten Metallica um Frontmann James Hetfield Titel ihres jüngsten Albums “72 Seasons”, aber auch Klassiker wie die Ballade “Nothing Else Matters” sowie am Ende “Enter Sandman” und “Masters of Puppets”. Als Reminiszenz an die Lokalmatadoren von Rammstein spielten sie deren Song “Sonne” – Tausende Fans sangen dabei mit. Beendet wurde das Konzert mit einem Feuerwerk auf dem Dach des Olympiastadions.

Seit gut drei Jahren sind Metallica im Rahmen der M72 World Tour unterwegs. 2023 und 2024 waren sie zu je zwei Konzerten in Hamburg, zuletzt bei zwei Auftritten in Frankfurt am Main. Das Berliner Konzert war das siebente und letzte Konzert in Deutschland.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
LH Kompatscher: „Brennerblockade hat keinen Mehrwert“
Kommentare
111
LH Kompatscher: „Brennerblockade hat keinen Mehrwert“
Brennersperre heute – Die aktuelle Lage
Kommentare
61
Brennersperre heute – Die aktuelle Lage
Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften
Kommentare
39
Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften
Brennersperre: Situation ruhig und geordnet verlaufen
Kommentare
33
Brennersperre: Situation ruhig und geordnet verlaufen
An der Unrechtsgrenze
Kommentare
24
An der Unrechtsgrenze
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 