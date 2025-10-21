Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Michael Fassbender wird für Netflix zum Kennedy-Patriarchen
Hauptrolle in Serie über den Kennedy-Clan

Michael Fassbender wird für Netflix zum Kennedy-Patriarchen

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 08:57 Uhr
Hauptrolle in Serie über den Kennedy-Clan
Von: APA/dpa

Der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender wird in einer neuen Netflix-Serie über den Kennedy-Clan eine Hauptrolle übernehmen. Der 48-Jährige soll in der Serie “Kennedy” den US-Patriarchen Joseph Kennedy Sr. (1888 – 1969) spielen, wie der Streamingdienst mitteilte. Die achtteilige Serie werde “Leben, Liebschaften, Rivalitäten und Tragödien in einer der ikonischsten Dynastien der neueren Geschichte” verfolgen, heißt es in der Ankündigung.

Die erste Staffel ist demnach zeitlich in den 1930er Jahren angesiedelt und widmet sich der Familie von Joseph und Rose Kennedy samt ihrer neun Kinder. Als Vorlage dient das Sachbuch “JFK: Coming of Age in the American Century” über den Werdegang von John F. Kennedy (1917-1963), der als US-Präsident 1963 in Dallas einem Mordattentat zum Opfer fiel. Sein jüngerer Bruder Robert, Justizminister und Senator, wurde 1968 ebenfalls ermordet.

Strenger Familienpatriarch

Der ehrgeizige und strenge Familienpatriarch Joseph war ein schwerreicher Unternehmer und Politiker, der 1914 Rose Fitzgerald heiratete, die Tochter des Bürgermeisters von Boston. Die berühmte Familie erlebte viele Schicksalsschläge.

Die Dreharbeiten zu “Kennedy” sollen 2026 beginnen. Als Produzent und Regisseur ist der dänische Oscar-Preisträger Thomas Vinterberg (“Der Rausch”) an Bord. Über die weitere Rollenbesetzung ist noch nichts bekannt.

Wandlungsfähiger Star

Fassbender wurde als Sohn eines deutschen Vaters und einer irischen Mutter in Heidelberg geboren. Seine Karriere umfasst kleine Kostümdramen (“Jane Eyre”) genauso wie Action-Blockbuster (“X-Men”). Für seine Nebenrolle im Sklavendrama “12 Years a Slave” wurde er 2014 für einen Oscar nominiert, eine weitere Nominierung brachte ihm 2016 die eindrucksvolle Verkörperung des Apple-Mitbegründers in “Steve Jobs” ein. In der Spionage-Serie “The Agency” spielte er 2024 einen US-Geheimagenten. Seit 2017 ist Fassbender mit der schwedischen Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander (“The Danish Girl”) verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.

