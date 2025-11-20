Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Michael J. Fox lobt Harrison Fords Fürsorglichkeit
Michael J. Fox lebt seit Jahrzehnten mit Parkinson-Erkrankung

Michael J. Fox lobt Harrison Fords Fürsorglichkeit

Donnerstag, 20. November 2025 | 10:06 Uhr
Michael J. Fox lebt seit Jahrzehnten mit Parkinson-Erkrankung
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der an Parkinson erkrankte Hollywoodstar Michael J. Fox (64) lobt seinen Schauspiel-Kollegen Harrison Ford (83) und dessen Fürsorglichkeit beim gemeinsamen Dreh der Serie “Shrinking”. Ford sei “so brillant und es macht so viel Spaß, mit ihm zu arbeiten”, sagte Fox dem US-Magazin “People”. Der “Indiana Jones”-Schauspieler sei “so beschützend mir gegenüber und wollte, dass ich eine tolle Erfahrung mache”.

Ford spielt in der Comedy-Serie “Shrinking” einen Verhaltenstherapeuten, der an Parkinson erkrankt ist. Im Frühjahr wurde bekannt, dass Fox, bei dem vor Jahrzehnten im echten Leben die Nerven-Krankheit diagnostiziert worden war, eine Gastrolle in der dritten Staffel der Serie hat.

Fox musste sich am Set nicht verstellen

Im Oktober sagte Fox dem “People”-Magazin, dass er in seiner “Shrinking”-Rolle ebenfalls jemanden mit Parkinson spielen werde. “Es war das erste Mal, dass ich am Set erscheinen konnte, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich zu müde bin, husten muss oder ähnliches”, sagte er. Weitere Details zu seiner Gastrolle in der AppleTV+-Serie gab er noch nicht bekannt.

Neben Ford und Fox spielen unter anderem Jason Segel und Jessica Williams in “Shrinking” mit. Die neue Staffel erscheint ab Ende Januar bei AppleTV+.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Kommentare
25
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
24
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
18
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
25 Tote nach verheerendem russischen Angriff in Westukraine
16
25 Tote nach verheerendem russischen Angriff in Westukraine
Zweiter “Anti-Spoofing“-Filter gegen unerwünschte Telefonanrufe ist in Kraft
16
Zweiter “Anti-Spoofing“-Filter gegen unerwünschte Telefonanrufe ist in Kraft
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 