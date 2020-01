Michele Hunziker macht wieder Urlaub in den Dolomiten

St. Kassian – Moderatorin Michelle Hunziker, die sowohl in Italien als auch in der Schweiz und in Deutschland aktiv ist, kehrt in die Dolomiten zurück, die sie so sehr liebt.

Wie Alto Adige online berichtet, verbringt die gebürtige Schweizerin ihren Winterurlaub im Gadertal. Begleitet wird sie von ihrem Mann Tomaso Trussardi und ihren drei Töchtern Aurora, Sole und Celeste.

Vater von Aurora ist der italienische Sänger Eros Ramazzotti, mit dem Hunziker bis März 2009 verheiratet war.

Die Familie ist aus Mailand nach St. Kassian gelangt und logiert in einem bekannten Hotel am Ende des Tales.