Mord im “Dancing-Stars”-Milieu – Roswitha Wielands “TV-Tod”

Das Cover nimmt vorweg, worum es in dem Thriller geht

Die ehemalige Dancing-Stars-Profitänzerin Roswitha Wieland hat einen Krimi geschrieben. Der vor wenigen Tagen im Ueberreuter-Verlag veröffentlichte Thriller “TV-Tod” spielt in exakt jenem Milieu, in dem die 40-Jährige bis zur Staffel des Jahres 2020 mitwirkte: Denn im Mittelpunkt der Handlung steht, dass das favorisierte Supermodel beim Finale einer Tanz-Fernsehshow vor laufenden Kameras in Flammen aufgeht.

“Dancing VIPs” heißt das an die Dancing Stars des ORF erinnernde Format, um das sich im “TV-Tod” alles dreht. Naturgemäß ließ Wieland die Erfahrungen aus ihrer mehrjährigen Teilnahme beim österreichischen Promi-Tanzen in das Buch einfließen, als autobiografisches Werk will sie es aber nicht verstanden wissen.

In acht Staffeln war die Neo-Autorin über das Parkett des ORF-Ballrooms gefegt, u.a. an der Seite der Ex-Sportler Thomas Morgenstern und Frenkie Schinkels und zuletzt des Schauspielers Christian Dolezal. Ein autobiografisches Buch oder gar ein Sachbuch zum Thema Tanzen wäre ihr jedoch zu langweilig gewesen, wie Wieland in einem Interview verriet. Ein Thriller erschien ihr da spannender.

Und mit Spannung kann der “TV-Tod” in der Tat aufwarten: Ein Mordfall samt Folge-Anschlägen, Verdächtigungen innerhalb des Milieus von in Konkurrenz zueinander stehenden Profitänzerinnen, polizeiliche Ermittlungen und ein Journalist, der bei seiner Berichterstattung in die Handlung hineingezogen wird. Auch die Liebe spielt eine Rolle, somit hat die einstige Fernseh-Tänzerin viele notwendigen Ingredienzien für eine spannende fiktionale Erzählung mit ihren eigenen Erfahrungen kombiniert.

(S E R V I C E – Roswitha Wieland: “TV-Tod”, Thriller, ueberreuter, 196 Seiten, 16,00 Euro, E-Book: 9,99 Euro)