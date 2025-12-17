Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Mordanklage gegen Sohn von getötetem Star-Regisseur Reiner
Hollywood trauert um Rob Reiner

Mordanklage gegen Sohn von getötetem Star-Regisseur Reiner

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 15:40 Uhr
Hollywood trauert um Rob Reiner
APA/APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach dem gewaltsamen Tod von “Harry und Sally”-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele muss sich der Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen vorsätzlichen Mordes verantworten. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman gab die Anklage gegen den 32-Jährigen in Los Angeles bekannt. Wegen des zweifachen Mordes würden besondere Umstände gelten. Nick Reiner habe als Waffe ein Messer benutzt, führte Hochman weiter aus.

Unterdessen haben die Schauspieler Billy Crystal, Larry David, Martin Short und weitere Freunde dem getöteten Paar gedacht. “Rob Reiner war nicht nur ein großartiger Komödiendarsteller, sondern wurde zu einem Meister des Geschichtenerzählens”, hieß es in einem gemeinsamen Statement.

Es habe keinen anderen Regisseur mit einer solchen Bandbreite gegeben, hieß es dort weiter. Von Komödie über Drama bis hin zu Dokumentarfilmen sei Reiner stets auf dem Höhepunkt seines Könnens gewesen. “Er verzauberte das Publikum. Es vertraute ihm. Die Menschen standen Schlange, um seine Filme zu sehen”, schrieb die Gruppe um Crystal, David und Short. Und: Michele, Rob und sie seien Freunde gewesen. “Wir werden sie für immer vermissen.”

Mögliche Todesstrafe

Nick Reiner ist der jüngste Sohn des Paares und hatte jahrelang mit Drogenproblemen zu kämpfen. Als Teenager war er mehrfach in einer Entzugsklinik und zeitweise obdachlos. Rob Reiner und sein Sohn verarbeiteten ihre schwierige Beziehung 2016 in dem teilweise autobiografischen Film “Being Charlie – Zurück ins Leben”.

Im Falle einer Verurteilung drohe eine lebenslange Haft, möglicherweise könnte die Todesstrafe beantragt werden, sagte der Staatsanwalt. Nick Reiner soll nach Abschluss einer ärztlichen Untersuchung zur formellen Anklage vor Gericht erscheinen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Nick Reiner nach Angaben seines Anwalts zunächst nicht einem Richter vorgeführt werden. Er hoffe, sein Mandant werde bald für verhandlungsfähig erklärt werden, sagte Anwalt Alan Jackson.

Der 32-Jährige war am Sonntagabend festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei das getötete Paar in seinem Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte. Die Festnahme erfolgte in der Nähe von einem Universitätsgelände in Los Angeles, sagte Polizeichef Jim McDonnell.

Streit zwischen Vater und Sohn

Nick Reiner soll zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt haben, berichtete die “Los Angeles Times”. Am Samstagabend seien sie zu dritt bei einer Feier im Haus des US-Komikers Conan O’Brien gewesen. Dabei habe sich der Sohn auffällig benommen und es sei zu einem Streit mit seinem Vater gekommen, hieß es in Medienberichten.

Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie “Harry und Sally”, “Misery” und “Eine Frage der Ehre”, war 78 Jahre alt. Seine Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, war nach Angaben der Staatsanwaltschaft 70 Jahre alt, nach anderen Quellen 68. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick, und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Kommentare
76
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Kommentare
51
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
40
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Kommentare
37
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Wieder “Naja”: Ja oder Nein?
Kommentare
28
Wieder “Naja”: Ja oder Nein?
Anzeigen
Avatar: Fire and Ash
Avatar: Fire and Ash
Ab 17. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Interview - Mauro Santini
Interview - Mauro Santini
CEO der Gruppe Santini und Vizepräsident von Confindustria Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 