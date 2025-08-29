Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Musik-“Lieblingsstücke” von André Heller am Samstag auf Ö1
Ö1 hat André Heller ins Radiostudio eingeladen

Freitag, 29. August 2025 | 05:00 Uhr
APA/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEUBAUER
Von: apa

Kreativkopf André Heller hat vor Jahrzehnten auch einmal als Radio-DJ gewerkt – und kehrt am Samstag (30. August) zu den Plattentellern zurück. Für die Ö1-Sommerreihe “Lieblingsstücke” präsentiert der Liedermacher, Autor und Multimediakünstler rund 20 seiner musikalischen Favorites. Mit im Gepäck hat er Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Richard Strauss ebenso wie Songs von Georg Danzer, Whitney Houston oder Johnny Cash.

Üblicherweise dauert die Sendung, in der bekannte Persönlichkeiten ihre “Lieblingsstücke” mitbringen, eine Stunde lang. Da Heller mit knapp 20 Liedern ins Studio gekommen und es sowohl ihm als auch der Redaktion schwer gefallen sei, Titel zu streichen, habe man diese Ausgabe nun einfach verlängert, teilte Ö1 mit. Sie ist daher von 13 bis 14.40 Uhr zu hören. Im Anschluss liest Burgschauspieler Markus Meyer aus dem Text “Die Welt der Klänge” von Rudolf Arnheim, der 1936 erschienen ist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
