Musiker Leslie Mandoki wünscht sich mehr Mut zur Debatte

Samstag, 27. Dezember 2025 | 12:06 Uhr
APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Von: APA/dpa

Der aus Ungarn stammende, in Deutschland tätige Musiker und Musikproduzent Leslie Mandoki (u.a. Dschinghis Khan) wünscht sich mehr Mut zur Debatte, zur Empathie, zur Verantwortung: “Freiheit fließt nicht durch den Wasserhahn – sie kommt nicht von allein”, sagte der 72-Jährige der Zeitung “Rheinpfalz”. “Man muss sie täglich pflegen, im Kleinen wie im Großen.”

Mandoki, der etwa mit Lionel Richie und Phil Collins zusammenarbeitete, nimmt angesichts zunehmender Geringschätzung von Freiheit auch akademische und urbane Eliten in die Pflicht: “Wir – die urbane, kosmopolitische, akademische, liberale Elite – haben uns zu oft in Echokammern als Komfortzone eingerichtet und uns zu wenig mit den tatsächlichen Lebensrealitäten der Mehrheit beschäftigt”, wird der Künstler zitiert. “So entsteht eine Repräsentationslücke, in die Ängste strömen und diese Stimmen wollten wir in unserer Filterblase nicht wahrnehmen.”

Politik solle sich um “echte Sorgen kümmern, nicht um Schlagzeilen, zum Beispiel um Integration”, fordert Mandoki, der am Starnberger See in Bayern lebt. Als er vor Jahrzehnten aus Ungarn nach Deutschland gekommen sei und einen Asylantrag gestellt habe, habe er zwei Wochen später auf Lohnsteuerkarte am Schwäbischen Landestheater am Schlagzeug gesessen. “Da gab es keine Willkommenskultur oder gar Angebote, dafür aber klare Regeln und Chancen”, betonte Mandoki. “Das schafft Zusammenhalt.”

