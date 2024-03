“My darling Edward”: Charles’ Bruder erhielt Liebeserklärung

Das Paar zeigt sich verliebt wie am ersten Tag

Der jüngste Bruder von König Charles III., Prinz Edward, hat vor seinem 60. Geburtstag eine Liebeserklärung seiner Frau bekommen. Herzogin Sophie richtete am Freitagabend eine Rede an ihren Ehemann. Er gebe immer 150 Prozent, sagte sie nach Angaben des Palasts bei einem Auftritt im nordenglischen Leeds. “Er ist der beste aller Väter, der liebevollste aller Ehemänner und ist noch immer mein bester Freund.”

Sophie verglich ihren Mann mit ihrem Schwiegervater Prinz Philip, dem Ehemann der verstorbenen Königin Elizabeth II.. “Wie mein Schwiegervater ist auch mein Ehemann niemals auf Komplimente für sich aus”, sagte sie. Deswegen sei es immer eine absolute Überraschung für ihn gewesen, wenn er Anerkennung bekommen habe.

Edward trägt den Titel Herzog von Edinburgh und wird am Sonntag (10. März) 60 Jahre alt. Mit Sophie ist er seit bald 25 Jahren verheiratet. Sie lobte sein Engagement für Wohltätigkeitsorganisationen und wünschte ihrem “darling Edward” einen schönen Geburtstag. In einem Video der Nachrichtenagentur PA war zu sehen, dass beide sichtlich gerührt waren und sich danach in die Arme nahmen.