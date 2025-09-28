Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Neue “Auto-Biografie” über die Stones und ihre Karossen
++ ARCHIVBILD ++ Wenn die Stones nicht flogen, fuhren sie gerne Autos

Neue “Auto-Biografie” über die Stones und ihre Karossen

Sonntag, 28. September 2025 | 10:35 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Wenn die Stones nicht flogen, fuhren sie gerne Autos
APA/APA/dpa/Konrad Giehr
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Als Jugendlicher war Mick Jagger häufig mit dem Rad unterwegs oder lieh sich das Auto von seinem Vater. Als der Sänger mit den Rolling Stones berühmt wurde, konnte er endlich seiner Autoleidenschaft nachgehen. Ein Mini Cooper S, ein Aston Martin DB6 (mit eingebautem Plattenspieler!), ein Bentley und ein Volvo Kombi waren einige von Jaggers Fahrzeugen, über die Siegfried Tesche in seinem neuen Buch “The Rolling Stones: Satisfaction – Die Auto-Biografie der Stones” schreibt.

Fast hätte es die Rolling Stones nicht gegeben

Tesche schrieb in der Reihe “Motorlegenden” bereits über die Autos der Beatles, von Elvis Presley und James Dean sowie über die Fahrzeuge aus den James-Bond- und “Fast & Furious”-Filmen. Jetzt nimmt der Autor sehr detailreich den Fuhrpark der ikonischen Rockband unter die Lupe. Bei seinen Recherchen stieß der Journalist auf viele interessante und amüsante Anekdoten. Und er stellte fest, dass es um ein Haar gar nicht erst zur Gründung der Rolling Stones gekommen wäre.

Kurz zuvor war Jagger mit Gitarrist Keith Richards in einem geliehenen Riley Pathfinder zum Ealing Jazz Club unterwegs. Laut Gitarrist Dick Taylor, der zu den Gründungsmitgliedern der Stones-Vorgängerband Little Boy Blue And The Blue Boys gehörte und später The Pretty Things formierte, versagten die Bremsen, als der Wagen auf einen Bahnübergang zuraste.

Jagger zog demnach geistesgegenwärtig mit aller Kraft die Handbremse und brachte den Wagen erst unmittelbar vor den Gleisen zum Stehen. Sonst hätte es die Stones laut Taylor nie gegeben.

Rockstars, Autos und Blechschäden

Die Rolling Stones ließen es nicht nur auf der Bühne krachen, sondern auch im Straßenverkehr. Zwei Beispiele: Mick Jaggers Aston Martin DB6 wurde 1966 angefahren. Keith Richard krachte 1971 in nicht ganz nüchternem Zustand mit seinem Bentley in die Gartenmauer eines Hauses. Dummerweise hatte der Gitarrist diverse illegale Substanzen im Auto, die er panisch in die Büsche warf, als er Polizeisirenen hörte. Doch er hatte Glück im Unglück – das Haus gehörte dem Musiker Nicky Hopkins, der Richards spontan zu einer Tasse Tee einlud.

Tesche hat auch herausgefunden, was mit vielen der Fahrzeuge später passierte. Seine lesenswerte “Auto-Biografie” ist nicht nur für PS-Fans interessant, denn der Autor erzählt anhand des Fuhrparks die Bandgeschichte der Stones mit vielen spannenden Fun Facts – illustriert mit zahlreichen historischen Bildern.

Im Rahmen seiner Recherchen interviewte er unter anderem den Regisseur Volker Schlöndorff, der mit Brian Jones, Anita Pallenberg und Keith Richards zusammengearbeitet hat, Stones-Fotograf Gered Mankowitz sowie Jaggers und Richards’ Schulfreund Dick Taylor.

(Von Philip Dethlefs/dpa)

(S E R V I C E – Siegfried Tesche: “The Rolling Stones: Satisfaction – Die Auto-Biografie der Stones”, Motorbuch Verlag, Reihe “Motorlegenden”, 192 Seiten, 31,50 Euro)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Kommentare
154
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Kommentare
59
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Millionengrab Wasserstoff?
Kommentare
38
Millionengrab Wasserstoff?
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
25
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Nach Schlägerei erneute Debatte um Sicherheit
Kommentare
24
Nach Schlägerei erneute Debatte um Sicherheit
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 