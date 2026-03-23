Neue “LOL”-Staffel: Kebekus, Hunziker und Elton wieder dabei

Von: APA/dpa

Die Entertainmentgrößen Carolin Kebekus, Michelle Hunziker, Max Giermann, Olaf Schubert und Elton machen wieder in der neuen Staffel der Comedy-Show “LOL: Last One Laughing” mit. Sie sind die ersten Fünf des zehnköpfigen Casts, die Amazon Prime Video für die siebente Staffel (Start 14. Mai) verraten hat. Sie alle haben schon mehrmals mitgespielt.

Moderator Elton kommentierte: “Ich tue es mir noch einmal an. (…) Weil es auch ohne Lachen dann doch Spaß macht.” Wer außerdem teilnimmt, wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Zu gewinnen sind 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

Herbig als knallharter “Laugh-Master”

40 Kameras zeichnen jedes Zucken der Mundwinkel knallhart auf, wer zu oft lacht, ist raus. Bei Gastgeber Michael “Bully” Herbig treten zehn Prominente und Comedy-Stars gegeneinander an. Sie versuchen, gegenseitig ihre Lachmuskeln zu adressieren. Dabei ist jedes Mittel recht: von Stand-up über Improvisation bis hin zu vollem Körpereinsatz. Wer selbst lacht oder auch nur schmunzelt, riskiert eine Verwarnung. Nach zwei Verstößen ist Schluss. Herbig beobachtet jede Regung und entscheidet per Buzzer über Sieg oder Niederlage. Er ist damit mehr als nur ein Showmaster – sozusagen ein “Laugh-Master”.

Seit dem Start 2021 gehört “LOL” laut Prime Video zu den erfolgreichsten deutschen Prime-Original-Produktionen. Unter anderem wurde die Prime-Exklusiv-Show mit dem Deutschen Comedypreis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment. Die deutsche Version basiert auf der japanischen Prime-Video-Show “Documental”.