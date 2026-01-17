Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Neue und alte Bilder von Meghan und Harry online
Meghan und Prinz Harry bei einem öffentlichen Aufritt

Neue und alte Bilder von Meghan und Harry online

Samstag, 17. Januar 2026 | 12:27 Uhr
Meghan und Prinz Harry bei einem öffentlichen Aufritt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHAEL LOCCISANO
Von: APA/dpa

Mit einem Hauch Nostalgie zum Jahresbeginn hat Herzogin Meghan auf Instagram private Aufnahmen mit Prinz Harry geteilt. Im Mittelpunkt steht ein Foto aus dem Jahr 2016, das das Paar während einer Reise nach Botswana zeigt – leger gekleidet, eng umschlungen und lachend. Damals war ihre Beziehung noch nicht öffentlich bekannt; später galt die Reise als prägend für ihre gemeinsame Geschichte.

Der Beitrag greift einen Social-Media-Trend auf, bei dem Bilder aus dem Jahr 2016 aktuellen Aufnahmen aus 2026 gegenübergestellt werden. Meghan und Harry lernten sich im Sommer 2016 bei einem Blind Date kennen, 2017 folgte die Verlobung, 2018 die Hochzeit.

“Man musste dabei gewesen sein”

Ergänzt wird der Rückblick durch ein aktuelles Schwarz-Weiß-Video, das das Paar barfuß, in T-Shirts, tanzend auf einer Wiese zeigt. Der Clip sei von Tochter Prinzessin Lilibet aufgenommen worden, schrieb Meghan. “Wenn sich 2026 genauso wie 2016 anfühlt … man musste dabei gewesen sein”, schrieb die 44-Jährige dazu.

Private Einblicke im Leben des Paares gelten als selten. Zu Weihnachten hatte Meghan zuletzt ein Familienfoto mit Harry sowie Sohn Prinz Archie und Lilibet veröffentlicht.

© 2026 First Avenue GmbH
 