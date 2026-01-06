Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Neues Album von Bruno Mars angekündigt
Neues Album von Bruno Mars angekündigt

Dienstag, 06. Januar 2026 | 13:16 Uhr
Erste Solo-Platte seit zehn Jahren
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MATT WINKELMEYER
Von: APA/dpa

Zehn Jahre nach seinem letzten Soloalbum hat Sänger Bruno Mars eigenen Worten zufolge seine neue Platte fertiggestellt. Der mehrfache Grammy-Preisträger (40) verkündete knapp auf der Plattform X: “Mein Album ist fertig.” Details zur Veröffentlichung, zum Titel oder der Tracklist waren zunächst nicht bekannt.

Seine letzte Soloplatte “24K Magic” mit Songs wie “That’s What I Like”, “Finesse” und “Versace on the Floor” erschien Ende 2016. Mars räumte bei den Grammy Awards 2018 damals sechs Auszeichnungen ab, darunter für das Album des Jahres. Zuletzt hatte der amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt. Mit Lady Gaga veröffentlichte er die Ballade “Die with a Smile”, mit der K-Pop-Sängerin Rosé den Hit “APT”. 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte “An Evening with Silk Sonic” heraus.

