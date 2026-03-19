Neues ESC-Kochbuch: Das Event am Teller

Von: apa

170 Millionen Menschen sehen den Eurovision Song Contest alljährlich auf dem Bildschirm, Millionen tragen ihn unterjährig im Herzen – und nun können Freunde der europäischen Küche das Event auch auf dem Teller haben. Passend zum musikalischen Megaevent ist im Verlag Brandstätter nun “Eurovision Song Contest. Das Kochbuch” erschienen. Damit können sich Pop- und Kochfans durch Rezepte von Norwegen bis Malta kochen.

Die ESC-Expertin Manuela Tiefnig verbindet in dem Prachtband Kulinarik mit Kuriositäten. Die Autorin sitzt seit vielen Jahren im Vorstand des österreichischen Song-Contest-Fanclubs und ist heuer auch im Kommunikationsteam des ORF für das Megaevent vertreten. “Ich habe mich total reingetigert”, erinnert sie sich im APA-Gespräch an das Schreiben unter massivem Zeitdruck, was aber keine Belastung dargestellt habe: “Ich sage immer: Der Song Contest ist für mich 365 Tage im Jahr – und dann ist es keine Arbeit, so ein Buch zu schreiben, sondern einfach Leidenschaft und Liebe.”

35 Rezepte aus 35 Ländern

Nun finden sich zahlreiche Funfacts zum ESC im Buch, prachtvolle Bilder und windmaschinenbefeuerte Modetipps, ausgehend von den Song-Contest-Roben. Vor allem blickt Tiefnig aber tief in die jeweilige ESC-Geschichte der heuer 35 Teilnehmerländer. Diesen sind 35 landestypische Gerichte beigestellt. Die Rezepte kommen dabei vom Verlag, der sich auf Experten wie Haya Molcho oder Maria Groß verlässt. Vom zypriotischem Bohneneintopf Fasolada über gefüllte Paprika aus Serbien und vegetarische Kohlrouladen Sarmale aus Rumänien bis zu Fiskeboller aus Norwegen reicht das Spektrum. Und Österreich ist klarerweise mit Wiener Schnitzel vertreten.

Hat Manuela Tiefnig als Gourmet dabei einen persönlichen Favoriten? “Die griechischen Tomatenleibchen Tomatokeftedes. Und die passen perfekt, denn heuer ist auch der griechische Beitrag mein Favorit!”

Der Vorteil des Song-Contest-Kochbuchs liegen dabei für Manuela Tiefnig auf der Hand: “In den meisten Kochbüchern hast du eine Küche. Das Geniale an diesem Kochbuch ist aber: Du bekommst 35 Küchen.” Und für das ESC-Kochbuch gilt dasselbe wie für die Show: Wenn einem mal ein Beitrag nicht schmeckt, dann wechselt man eben zum nächsten.

(S E R V I C E – “Eurovision Song Contest. Das Kochbuch” von Manuela Tiefnig, Brandstätter Verlag, 184 Seiten www.brandstaetterverlag.com/buch/eurovision-song-contest/ )