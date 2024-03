New Yorker Museum zeigt Schmuck von Hip-Hop-Stars

Schmuck von Hip-Hop-Stars wie Nicki Minaj, Erykah Badu und A$AP Rocky kommt in New York ins Museum. Das American Museum of Natural History, normalerweise eher für Dinosaurierskelette und Schmetterlinge bekannt, zeigt ab 9. Mai die Ausstellung “Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry”. Die Schau solle “den kulturellen Einfluss des Hip-Hops durch atemberaubenden Schmuck, den einige seiner legendärsten Stars getragen haben” zeigen, hieß es von dem Museum am Central Park.

Zu sehen sind unter anderem dicke Goldketten und Edelstein- und Platin-besetzte Anhänger. Der in der New Yorker Bronx entstandene Hip-Hop hatte im vergangenen Jahr 50. Geburtstag gefeiert und ist längst zu einer der erfolgreichsten Musikrichtungen der Welt geworden.