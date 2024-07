Nicht den Geschmack getroffen: Sat.1 setzt Kochshows ab

Von: APA/dpa

Sat.1 lässt seine Kochsendungen mit Johann Lafer und Alex Kumptner auslaufen. “Die Kochshows ‘Drei Teller für Lafer’ und ‘Das Schnäppchenmenü’ haben unter der Woche am Sat.1-Nachmittag leider nicht den Massengeschmack getroffen”, teilte ein Sendersprecher mit. Die restlichen Folgen Sendungen werden nun am Wochenende ausgestrahlt: Jeweils fünf Ausgaben am Stück werden am Samstag ab 13 Uhr zu sehen sein.