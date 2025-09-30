Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Nicole Kidman und Keith Urban nach 19 Jahren Ehe getrennt
Nicole Kidman und Keith Urban nach 19 Jahren Ehe getrennt

Dienstag, 30. September 2025 | 12:00 Uhr
Von: APA/Reuters

Die Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman und Country-Musiker Keith Urban gehen nach 19 Jahren Ehe getrennte Wege. Das berichteten Nachrichtenportale am Montag (Ortszeit) aus Los Angeles und beriefen sich auf inoffizielle Quellen. Demnach sind Kidman und Urban bereits seit dem Frühsommer getrennt, Urban sei laut dem Promiportal “TMZ.com” bereits aus dem gemeinsamen Heim in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee in sein eigenes Zuhause in der Country-Metropole umgezogen.

“TMZ” und das “People Magazine” berichteten, dass Kidman gegen die Trennung war und weiter um ihre Ehe kämpft. Eine unabhängige Bestätigung für die Trennung war bisher aber nicht zu bekommen. Mehrere Öffentlichkeitsarbeiter und Management-Vertreter des Künstlerpaares antworteten auf Anfragen um Stellungnahmen nicht.

Im Jänner 2005 kennengelernt

Die 58-jährige Schauspielerin und der ein Jahr jüngere Urban starteten ihre Karrieren in Australien und haben eine US-australische Doppelstaatsbürgerschaft. Sie lernten einander im Jänner 2005 bei einem Event in Hollywood kennen, bei dem sie Australien bewarben, und heirateten in Sydney im Juni 2006. Sie sind Eltern zweier Töchter, Faith Margaret (14) und Sunday Rose (17). Kidman hat darüber hinaus zwei Adoptivkinder seit ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Tom Cruise.

Für ihre Darstellung der Schriftstellerin Virginia Woolf in dem Film “The Hours” wurde Kidman im Jahr 2002 mit dem Oscar ausgezeichnet. Das letzte gemeinsame Foto mit Urban postete die Hollywood-Schauspielerin im Juni zum gemeinsamen Hochzeitstag, wie der “Hollywood Reporter” berichtete. Urbans letzte Postings gemeinsamer Bilder datieren gar schon vom Mai, nachdem das Paar bei der Preisverleihung der Academy of Country Music Awards (ACM) aufgetreten war.

Volle Terminkalender

Kidman schloss Ende September mit Sandra Bullock die Dreharbeiten zu einem Sequel der Komödie “Practical Magic (Zauberhafte Schwestern)” ab. Urban ist seit Mai auf Tour und präsentiert sein elftes Studio-Album “High”. Medienberichte machten nicht zuletzt die vollen Terminkalender der beiden für die Trennung verantwortlich.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
