Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > No Angels verraten Geheimnisse ihrer WhatsApp-Gruppe
Die quasi erste TV-Castinggruppe vernetzt sich heute anders

No Angels verraten Geheimnisse ihrer WhatsApp-Gruppe

Sonntag, 09. November 2025 | 10:20 Uhr
Die quasi erste TV-Castinggruppe vernetzt sich heute anders
APA/APA/dpa/Andreas Renz
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die No Angels machen es wie viele Freundeskreise und Familien: Die Sängerinnen managen ihren Alltag über eine gemeinsame Chatgruppe. In der exklusiven Runde, in der wirklich nur die Band-Mitglieder Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Sandy Mölling und Nadja Benaissa vertreten sind, wird sowohl Privates als auch Berufliches besprochen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur verrieten.

“Diese Gruppe ist für uns so mit das Wichtigste, was es gibt”, sagte Lucy der dpa. “Wir tauschen uns da privat aus, aber auch über die Arbeit. Über Zeit im Studio oder Promo-Termine. Wir organisieren unseren Band-Alltag darüber und es hält uns auch zusammen”, sagte sie. Das sei deutlich anders als zu Beginn der Band-Geschichte vor 25 Jahren. “Als wir uns kennenlernten, gab es noch kein WhatsApp”, erinnerte sich Lucy. “Aber da brauchten wir auch keine WhatsApp-Gruppe, weil wir uns sowieso ständig sahen. Da waren wir eine lebende WhatsApp-Gruppe.”

Globale Band, digitale Lösung

Die aktuelle Chatgruppe soll im Jahr 2020 entstanden sein – noch bevor entschieden gewesen sei, dass die No Angels ein Comeback anstreben. Die Popband hatte von 2014 bis 2021 eine Pause eingelegt.

Die WhatsApp-Gruppe sei vor allem zu Beginn wichtig gewesen, um die “über die halbe Erde verstreut” lebenden Band-Mitglieder zu vernetzen, sagte Sängerin Jessica. “Lucy in Bulgarien, Sandy in Los Angeles. Da war es nicht so einfach, sich zu connecten.”

Und was passiert heute in der Gruppe? Sie selbst schicke “immer gerne mal ein Tiktok-Video rein, um die anderen zum Lachen zu bringen”, verriet Jessica. Lucy dagegen versende oft Fotos, weil sie “gerade irgendwen” getroffen habe. “Manchmal schicken wir uns auch Fotos von einer Klamotte und überlegen uns, ob das nicht etwas für die Bühne sein könnte”, sagte die Sängerin.

Lucy – Queen der Fehltritte

Allerdings ist es für die Band-Mitglieder gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Denn neben der reinen Band-Chatgruppe gibt es noch viele weitere, in denen mehr Menschen in unterschiedlichen Konstellationen vertreten sind – etwa eine Gruppe mit dem Management oder mit dem Social-Media-Team.

“Da muss man wirklich die Übersicht behalten”, sagte Jessica. Mit einem Lachen sagte sie: “Lucy ist die, die am häufigsten in die falsche Gruppe schreibt und von uns zurückgepfiffen werden muss.”

Die No Angels gingen im Jahr 2000 aus der Castingshow “Popstars” hervor. Mit “Daylight in Your Eyes” landeten sie damals sofort ihren ersten großen Hit und wurden zur wohl erfolgreichsten Frauenband Deutschlands.

Jüngst haben die No Angels ihren neuen Song “I Still Believe” veröffentlicht. Das Lied ist die Hymne für den diesjährigen RTL-Spendenmarathon am 20. November, bei dem für notleidende Kinder gesammelt wird. Zudem soll bald ein Weihnachtsalbum der No Angels erscheinen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
78
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
50
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
49
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
33
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Kommentare
31
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 