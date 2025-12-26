Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > „Novak Djokovic, der König der Tennisplätze“
Netflix produziert Serie über Novak Djokovic

„Novak Djokovic, der König der Tennisplätze“

Freitag, 26. Dezember 2025 | 14:58 Uhr
101. Turniersieg für Novak Djokovic
APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA
Von: fra

Netflix bringt die Geschichte von Novak Djokovic auf die Bildschirme. Die Streamingplattform hat mit dem serbischen Tennisstar, der bislang 24 Grand-Slam-Titel gewann, einen Vertrag über 13,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Geplant ist eine exklusive siebenteilige Serie, die zentrale Stationen von Djokovics Karriere beleuchtet.

Die Serie trägt den Titel „Novak Djokovic, der König der Tennisplätze“ und geht über klassische Sportdokumentationen hinaus. Netflix bezeichnet das Projekt als eine filmische Hommage an die Entschlossenheit, die Emotionen und die Rekorde, die Djokovic zu einem der erfolgreichsten Athleten der Tennisgeschichte gemacht haben.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten Einblicke in Djokovics Kindheit, seine größten sportlichen Erfolge sowie seine schwierigsten Momente – darunter Verletzungen, Kontroversen und Sperren. Auch exklusive Interviews mit langjährigen Rivalen wie Rafael Nadal und Roger Federer sind vorgesehen. Zusätzlich werden bislang unveröffentlichte Einblicke in sein Privatleben gezeigt.

APA/APA (AFP)/DAVID GRAY

Neben der sportlichen Dimension setzt die Serie auch auf den menschlichen Aspekt des Champions: Djokovic wird einen bedeutenden Teil seines Honorars für wohltätige Zwecke spenden. Dies unterstreicht sein Engagement abseits des Tennisplatzes und verstärkt sein Bild als Persönlichkeit, die sich auch außerhalb des Sports sozial engagiert.

Die Serie erscheint weltweit auf Netflix und soll Tennisfans wie ein breites Publikum gleichermaßen ansprechen, indem sie die Erfolge und Herausforderungen eines der größten Spieler der Sportgeschichte dokumentiert.

