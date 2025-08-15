Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ö3-Star Robert Kratky hört mit sofortiger Wirkung auf
Ö3-Star Robert Kratky hört mit sofortiger Wirkung auf

Freitag, 15. August 2025 | 10:31 Uhr
APA/APA/HITRADIO Ö3/ROMAN PFEIFFER
Von: apa

Dem ORF kommt seine bekannteste Radiostimme abhanden: Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky hört bei seinem jahrelangen Stammsender auf und beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem ORF. Als Grund nannte der öffentlich-rechtliche Sender in einer Aussendung am Freitag gesundheitliche Gründe. Kratky war ab 2004 Hauptmoderator der Morgensendung, die täglich Millionen an Hörerinnen und Hörern hat, und stand zuletzt an der Spitze der Topverdiener im ORF.

“Schweren Herzens aber voller Dankbarkeit habe ich beschlossen, das Mikrofon des Ö3-Weckers endgültig an meine hervorragenden Kolleginnen und Kollegen weiterzureichen. Auf ärztliches Anraten früher als geplant, ziehe ich mich damit vorerst in mein Privatleben zurück”, wurde Kratky – er hatte bereits im Vorjahr angekündigt, seinen ORF-Vertrag mit Ende 2026 auslaufen zu lassen bzw. ihn nicht verlängern zu wollen – in der Aussendung zitiert.

Er werde in den nächsten Monaten “meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte ausschließlich meiner Arbeit galt”, so der 52-jährige Morningshow-Star, dessen Ö3-Karriere bereits 1991 begann.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

