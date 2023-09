Olaf Scholz beim Joggen gestürzt

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Samstag bei einem Sturz beim Joggen leicht verletzt. Er habe Prellungen im Gesicht, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit auf Anfrage. Seine Termine bei der SPD in Hessen für Sonntag wurden abgesagt. Die Verletzung wird aber nicht als gravierend eingeschätzt. “Seine Termine in der kommenden Woche sind davon nicht tangiert”, sagte der Regierungssprecher. Scholz gilt als regelmäßiger Jogger und Ruderer.

Von: APA/Reuters