Bozen – Nach rund einem Jahrzehnt tritt Philipp Achammer von seinem Amt als Obmann zurück und übergibt die Verantwortung an Dieter Steger. Hermann Atz, ein Politikexperte aus Bozen, kommentiert, dass dieser Führungswechsel der SVP zwar frischen Wind bringen könnte, jedoch bleibe fraglich, ob Steger die derzeit gespaltene Partei wieder auf Kurs bringen könne. In etwa zwei Stunden beginnt die SVP-Landesversammlung in Meran, wo nicht nur ein neuer Obmann gewählt wird, sondern auch ein neues Team. Daniel Alfreider steht bereits als ladinischer Obmann-Stellvertreter fest, während Waltraud Deeg, Verena Tröger und Monika Reinthaler sich als weitere Stellvertreterinnen zur Verfügung stellen. Neben zahlreichen Ehrengästen wird heute auch Antonio Tajani, der Vorsitzende von Forza Italia, in Meran eine Rede halten.

Von: mho