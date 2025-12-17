Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Oscar-Verleihung wird ab 2029 nur noch auf Youtube gezeigt
Youtube wird die neue Heimat der Oscars

Oscar-Verleihung wird ab 2029 nur noch auf Youtube gezeigt

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 21:15 Uhr
Youtube wird die neue Heimat der Oscars
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS/LIONEL BONAVENTURE
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die Oscar-Verleihung wird ab 2029 nicht mehr im Fernsehen, sondern nur noch auf Youtube gezeigt. Die Oscar-Akademie gab am Mittwoch den Abschluss eines mehrjährigen Vertrages mit der zum Google-Konzern gehörenden Videoplattform bekannt. Sie beendet damit die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem US-Fernsehsender ABC; 2029 wird die Gala zum ersten Mal nur im Internet übertragen.

“Facettenreiche globale Partnerschaft”

Der Leiter und die Präsidentin der Oscar-Akademie, Bill Kramer und Lynette Howell Taylor, gaben die “facettenreiche globale Partnerschaft mit Youtube” in einer Stellungnahme bekannt. Die Videoplattform werde künftig “die Heimat der Oscars und unseres ganzjährigen Akademie-Programms sein”, verkündeten sie.

Die begehrtesten Filmpreise der Welt werden jedes Jahr in einem Theater in Hollywood verliehen. Noch vor zehn Jahren schauten regelmäßig mehr als 40 Millionen TV-Zuschauer zu. Während der Corona-Pandemie sank die Zuschauerzahl auf 10,4 Millionen. Bei der diesjährigen Oscar-Gala schalteten wieder 19,7 Millionen Menschen ein – neben der Übertragung bei ABC gab es erstmals auch ein Streamingangebot bei Hulu.

ABC und Hulu gehören beide zum US-Unterhaltungsriesen Disney. Der Vertrag mit ABC läuft nun 2028 aus. Die 100. Oscar-Verleihung wird dann die letzte im Fernsehen sein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Kommentare
83
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Kommentare
70
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
40
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Kommentare
37
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
Kommentare
33
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
Anzeigen
Avatar: Fire and Ash
Avatar: Fire and Ash
Ab 17. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Interview - Mauro Santini
Interview - Mauro Santini
CEO der Gruppe Santini und Vizepräsident von Confindustria Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 