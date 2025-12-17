Oscar-Verleihung wird ab 2029 nur noch auf Youtube gezeigt

Von: APA/AFP

Die Oscar-Verleihung wird ab 2029 nicht mehr im Fernsehen, sondern nur noch auf Youtube gezeigt. Die Oscar-Akademie gab am Mittwoch den Abschluss eines mehrjährigen Vertrages mit der zum Google-Konzern gehörenden Videoplattform bekannt. Sie beendet damit die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem US-Fernsehsender ABC; 2029 wird die Gala zum ersten Mal nur im Internet übertragen.

“Facettenreiche globale Partnerschaft”

Der Leiter und die Präsidentin der Oscar-Akademie, Bill Kramer und Lynette Howell Taylor, gaben die “facettenreiche globale Partnerschaft mit Youtube” in einer Stellungnahme bekannt. Die Videoplattform werde künftig “die Heimat der Oscars und unseres ganzjährigen Akademie-Programms sein”, verkündeten sie.

Die begehrtesten Filmpreise der Welt werden jedes Jahr in einem Theater in Hollywood verliehen. Noch vor zehn Jahren schauten regelmäßig mehr als 40 Millionen TV-Zuschauer zu. Während der Corona-Pandemie sank die Zuschauerzahl auf 10,4 Millionen. Bei der diesjährigen Oscar-Gala schalteten wieder 19,7 Millionen Menschen ein – neben der Übertragung bei ABC gab es erstmals auch ein Streamingangebot bei Hulu.

ABC und Hulu gehören beide zum US-Unterhaltungsriesen Disney. Der Vertrag mit ABC läuft nun 2028 aus. Die 100. Oscar-Verleihung wird dann die letzte im Fernsehen sein.