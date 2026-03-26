Ottfried Fischer jetzt “stabiler und gesünder”

Von: APA/dpa

Schauspieler Ottfried Fischer (72) – früher als 200-Kilogramm-Mann bekannt – hat weiter deutlich abgenommen, auch dank der derzeit bei vielen Übergewichtigen beliebten Abnehmspritze. Er wiege derzeit noch 125 Kilogramm, sagte Fischer in einem Interview von “Münchner Merkur”/”tz”.

Fischer hatte dem Bericht der Zeitung zufolge bereits vor Jahren zunächst 50 Kilogramm abgenommen, mit Hilfe der Abnehmspritze nun binnen eines Jahres noch einmal etwa 30 Kilogramm. Als Schauspieler hatte ihn seine Leibesfülle maßgeblich bekannt gemacht.

Fischer ist seit Jahren an Parkinson erkrankt und auf den Rollstuhl angewiesen. Die Gewichtsabnahme erleichtere ihm das Leben, sagte er in dem Interview. “Ich bin stabiler und gesünder geworden, das zählt. Es geht mir einfach gut im Moment.”