Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ottfried Fischer jetzt “stabiler und gesünder”
Ottfried Fischer hat abgenommen

Ottfried Fischer jetzt “stabiler und gesünder”

Donnerstag, 26. März 2026 | 18:54 Uhr
Ottfried Fischer hat abgenommen
APA/APA/dpa/Britta Schultejans
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schauspieler Ottfried Fischer (72) – früher als 200-Kilogramm-Mann bekannt – hat weiter deutlich abgenommen, auch dank der derzeit bei vielen Übergewichtigen beliebten Abnehmspritze. Er wiege derzeit noch 125 Kilogramm, sagte Fischer in einem Interview von “Münchner Merkur”/”tz”.

Fischer hatte dem Bericht der Zeitung zufolge bereits vor Jahren zunächst 50 Kilogramm abgenommen, mit Hilfe der Abnehmspritze nun binnen eines Jahres noch einmal etwa 30 Kilogramm. Als Schauspieler hatte ihn seine Leibesfülle maßgeblich bekannt gemacht.

Fischer ist seit Jahren an Parkinson erkrankt und auf den Rollstuhl angewiesen. Die Gewichtsabnahme erleichtere ihm das Leben, sagte er in dem Interview. “Ich bin stabiler und gesünder geworden, das zählt. Es geht mir einfach gut im Moment.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Kommentare
74
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Kommentare
50
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Kommentare
40
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Kommentare
37
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Italo-Bahn testet “Superspeed”-Zug über Tirol nach München
Kommentare
32
Italo-Bahn testet “Superspeed”-Zug über Tirol nach München
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 