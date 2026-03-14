Palästinensischer Schauspieler darf nicht zu Oscars reisen

Von: APA/Reuters

Der palästinensische Schauspieler Motaz Malhees erklärte am Freitag, dass ein von der Trump-Regierung verhängtes Reiseverbot ihn daran hindere, an den Oscar-Verleihungen an diesem Wochenende teilzunehmen. “The Voice of Hind Rajab”, in dem Malhees eine Hauptrolle spielt, ist für den Oscar als bester internationaler Spielfilm nominiert. “Ich darf wegen meiner palästinensischen Staatsbürgerschaft nicht in die Vereinigten Staaten einreisen”, schrieb Malhees auf Instagram.

In dem Film geht es um ein fünfjähriges palästinensisches Mädchen, das 2024 von israelischen Streitkräften in Gaza getötet wurde. Der Film wurde durch ein Ereignis inspiriert, bei dem fünf Familienangehörige von Rajab und zwei Rettungssanitäter, die ihr zu Hilfe eilen wollten, ebenfalls durch israelisches Feuer getötet wurden. Israel gibt an, dass der Vorfall derzeit untersucht wird.

Das US-Außenministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. In einer im Dezember erlassenen Verordnung zur Einschränkung der Einreise von Ausländern erklärte US-Präsident Donald Trump, er habe “beschlossen, die Einreise von Personen, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgestellte oder beglaubigte Reisedokumente verwenden, vollständig zu beschränken und einzuschränken”.