Von: Ivd

Aufkirchen/Laas – Der vierte Sonntag im Juli wurde von Papst Franziskus zum Welttag der Großeltern und älteren Menschen erklärt. „In einer Welt, die oft von Hektik und Schnelllebigkeit geprägt ist, bleiben Großeltern eine feste Konstante, die mit ihrer liebevollen Zuwendung und unermüdlichen Unterstützung den Zusammenhalt der Familie stärken. Sie sind nicht nur eine wichtige Ressource für praktische und emotionale Unterstützung, sondern auch ein unverzichtbares Bindeglied zwischen den Generationen,” betont der Vorsitzende der Generation 60+ Otto von Dellemann.

„Großeltern bieten durch ihre Lebenserfahrung und Weisheit wertvolle Ratschläge und Unterstützung, die das Leben ihrer Kinder und Enkelkinder bereichern. Sie tragen dazu bei, Werte und Traditionen zu bewahren und weiterzugeben. Ihre Geschichten und Erinnerungen aus vergangenen Zeiten fördern das Verständnis und die Wertschätzung für die eigenen Familiengeschichte. Wir alle können von der Weisheit und den Erfahrungen unserer Großeltern lernen. Gerade in Südtirol ist die Weitergabe der deutschen und ladinischen Sprache, Kultur und Tradition, also jene einer sprachlichen Minderheit, von großer Bedeutung. Der Großelterntag erinnert uns daran, die Verbindungen zu unseren älteren Familienmitgliedern zu pflegen und die wertvollen Momente mit ihnen zu schätzen – darüber hinaus werden geschichtliche Hintergründe und Erfahrungen weitergegeben”, so von Dellemann. „Überliefert wird auch der Glauben bzw. die Beziehung zum so genannten Väterglauben.“

Leider leiden viele Großeltern unter Einsamkeit, besonders in einer Zeit, in der familiäre Bindungen durch räumliche Trennung und den hektischen Alltag oft belastet werden. Der Großelterntag biete die perfekte Gelegenheit, diese wichtigen Familienmitglieder in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen die Anerkennung und Dankbarkeit zukommen zu lassen, die sie verdienen.

„Lassen Sie uns diesen Tag nutzen, um unsere Großeltern zu feiern und ihnen die Ehre zu erweisen, die ihnen gebührt. Wir sollten den Welttag der Großeltern nutzen, um Zeit mit ihnen zu verbringen zu verbringen, sei es durch einen persönlichen Besuch, einen gemeinsamen Ausflug oder ein herzliches Telefonat. Es ist eine Gelegenheit, ihnen zu zeigen, wie sehr sie geschätzt und geliebt werden. Denn sie sind das Herzstück unserer Familien!“, appelliert von Dellemann.

Gottesdienste in Aufkirchen (27. Juli) und Laas (28. Juli)

Der erste Gottesdienst hat bereits am vergangenen Samstag in Maria Trens stattgefunden, die anderen beiden Messfeiern stehen am kommenden Samstag und Sonntag auf dem Programm: am Samstag, 27. Juli 2024, ist eine Eucharistiefeier um 11 Uhr in Aufkirchen/Toblach geplant und am Sonntag, 28. Juli 2024, um 10 Uhr findet ein Gottesdienst in der Pfarrkirche von Laas im Vinschgau statt. Nach den Messfeiern gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Getränken und Brötchen, zu dem alle Teilnehmer eingeladen sind. Die Gottesdienste wollen eine Gelegenheit bieten, generationenübergreifend Gemeinschaft zu erleben und den Welttag der Großeltern und alleinstehenden Senioren zu feiern.