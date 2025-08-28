Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Prinz Harry plant London-Reise zum Queen-Todestag
Prinz Harry plant London-Reise zum Queen-Todestag

Prinz Harry plant London-Reise zum Queen-Todestag

Donnerstag, 28. August 2025 | 13:36 Uhr
Wohltätigkeitsveranstaltung und Rede stehen auf dem Terminkalender
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Von: APA/dpa

Prinz Harry reist zum dritten Todestag von Queen Elizabeth II. nach London. Der 40 Jahre alte Duke of Sussex nimmt am 8. September als Schirmherr von “WellChild” an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil und wird auch eine Rede halten, wie die Organisation mitteilte. Über die weitere Tagesplanung des Prinzen ist bisher nichts bekannt.

Das Verhältnis zwischen Harry und der weiteren Königsfamilie gilt seit dem Umzug des Dukes mit seiner Frau Meghan (44) in die USA vor Jahren als zerrüttet. Harry und Meghan haben sich weitestgehend von der britischen Monarchie losgesagt, zuletzt gab es aber immer wieder Spekulationen über eine mögliche Versöhnung des Sohnes mit König Charles III. (76). Harrys Besuch werde weitere Spekulationen über die Möglichkeit eines Treffens mit seinem Vater oder seinem entfremdeten Bruder, dem Prinzen von Wales, auslösen, schrieb die Nachrichtenagentur PA. Mit seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (43), hatte sich Harry ebenso überworfen.

