Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Prinz William kocht mit Sohn George für Obdachlose
Beide halfen bei Zubereitung des Weihnachtsessens

Prinz William kocht mit Sohn George für Obdachlose

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 15:30 Uhr
Beide halfen bei Zubereitung des Weihnachtsessens
APA/APA/dpa/Federico Gambarini
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Kampf gegen Obdachlosigkeit ist dem britischen Prinzen William (43) schon seit Jahren ein Anliegen – nun gibt er dies an seinen Sohn weiter. Der Thronfolger hat seinen ältesten Sohn George (12) kurz vor Weihnachten zu einem Besuch der Londoner Unterkunft “The Passage” mitgenommen. Für William ist diese Obdachlosenhilfe auch aufgrund eines Besuchs vor vielen Jahren ein wichtiger Ort.

In einem vom Kensington-Palast veröffentlichten Video ist etwa zu sehen, wie William und George bei der Zubereitung eines weihnachtlichen Essens helfen, einen Weihnachtsbaum aufhübschen und Taschen für Bedürftige füllen. William besuchte die Unterkunft in den vergangenen Jahren bereits mehrmals.

William begleitete bereits seine Mutter

Im Jahr 1993 begleitete er seine Mutter Diana zu einem Besuch der Obdachlosenhilfe. Ein Foto des damaligen Besuchs teilten Prinz William und Prinzessin Kate in den sozialen Medien. In einem Instagram-Beitrag ist zudem zu sehen, wie die Unterschrift von Prinz George nun direkt unter dem damaligen Eintrag von William und Diana steht.

Im Jahr 2024 erzählte der britische Thronfolger dem Fernsehsender ITV, er sei bei dem Besuch mit seiner Mutter Diana etwa zehn oder elf Jahre alt gewesen. “Ich war ängstlich, was ich erwarten sollte”, sagte er. Seine Mutter habe ihre übliche Rolle übernommen und dafür gesorgt, dass alle sich entspannten und lachten. Er habe gute Gespräche geführt, Schach gespielt und sich unterhalten. “Da ist mir klargeworden, dass da draußen andere Menschen sind, die nicht dasselbe Leben haben wie man selbst.”

Als Kind gehe man davon aus, dass das Leben auch von anderen Menschen so sei, wie man es selbst kenne. “Dann trifft man Menschen, wie ich damals, die einem eine andere Perspektive ermöglichen und erzählen: ‘Ich habe letzte Nacht auf der Straße übernachtet.'” William ist der älteste Sohn von König Charles III. (77) und dessen erster Frau Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Kommentare
37
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
36
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Kommentare
34
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Kommentare
28
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Kommentare
28
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Aktuelle Seite: Home > Politik > Prinz William kocht mit Sohn George für Obdachlose
Beide halfen bei Zubereitung des Weihnachtsessens

Prinz William kocht mit Sohn George für Obdachlose

Uhr
Beide halfen bei Zubereitung des Weihnachtsessens
APA/APA/dpa/Federico Gambarini
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Kampf gegen Obdachlosigkeit ist dem britischen Prinzen William (43) schon seit Jahren ein Anliegen – nun gibt er dies an seinen Sohn weiter. Der Thronfolger hat seinen ältesten Sohn George (12) kurz vor Weihnachten zu einem Besuch der Londoner Unterkunft “The Passage” mitgenommen. Für William ist diese Obdachlosenhilfe auch aufgrund eines Besuchs vor vielen Jahren ein wichtiger Ort.

In einem vom Kensington-Palast veröffentlichten Video ist etwa zu sehen, wie William und George bei der Zubereitung eines weihnachtlichen Essens helfen, einen Weihnachtsbaum aufhübschen und Taschen für Bedürftige füllen. William besuchte die Unterkunft in den vergangenen Jahren bereits mehrmals.

William begleitete bereits seine Mutter

Im Jahr 1993 begleitete er seine Mutter Diana zu einem Besuch der Obdachlosenhilfe. Ein Foto des damaligen Besuchs teilten Prinz William und Prinzessin Kate in den sozialen Medien. In einem Instagram-Beitrag ist zudem zu sehen, wie die Unterschrift von Prinz George nun direkt unter dem damaligen Eintrag von William und Diana steht.

Im Jahr 2024 erzählte der britische Thronfolger dem Fernsehsender ITV, er sei bei dem Besuch mit seiner Mutter Diana etwa zehn oder elf Jahre alt gewesen. “Ich war ängstlich, was ich erwarten sollte”, sagte er. Seine Mutter habe ihre übliche Rolle übernommen und dafür gesorgt, dass alle sich entspannten und lachten. Er habe gute Gespräche geführt, Schach gespielt und sich unterhalten. “Da ist mir klargeworden, dass da draußen andere Menschen sind, die nicht dasselbe Leben haben wie man selbst.”

Als Kind gehe man davon aus, dass das Leben auch von anderen Menschen so sei, wie man es selbst kenne. “Dann trifft man Menschen, wie ich damals, die einem eine andere Perspektive ermöglichen und erzählen: ‘Ich habe letzte Nacht auf der Straße übernachtet.'” William ist der älteste Sohn von König Charles III. (77) und dessen erster Frau Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Kommentare
37
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
36
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Kommentare
34
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Kommentare
28
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Kommentare
28
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Aktuelle Seite: Home > Chronik > Prinz William kocht mit Sohn George für Obdachlose
Beide halfen bei Zubereitung des Weihnachtsessens

Prinz William kocht mit Sohn George für Obdachlose

Uhr
Beide halfen bei Zubereitung des Weihnachtsessens
APA/APA/dpa/Federico Gambarini
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Kampf gegen Obdachlosigkeit ist dem britischen Prinzen William (43) schon seit Jahren ein Anliegen – nun gibt er dies an seinen Sohn weiter. Der Thronfolger hat seinen ältesten Sohn George (12) kurz vor Weihnachten zu einem Besuch der Londoner Unterkunft “The Passage” mitgenommen. Für William ist diese Obdachlosenhilfe auch aufgrund eines Besuchs vor vielen Jahren ein wichtiger Ort.

In einem vom Kensington-Palast veröffentlichten Video ist etwa zu sehen, wie William und George bei der Zubereitung eines weihnachtlichen Essens helfen, einen Weihnachtsbaum aufhübschen und Taschen für Bedürftige füllen. William besuchte die Unterkunft in den vergangenen Jahren bereits mehrmals.

William begleitete bereits seine Mutter

Im Jahr 1993 begleitete er seine Mutter Diana zu einem Besuch der Obdachlosenhilfe. Ein Foto des damaligen Besuchs teilten Prinz William und Prinzessin Kate in den sozialen Medien. In einem Instagram-Beitrag ist zudem zu sehen, wie die Unterschrift von Prinz George nun direkt unter dem damaligen Eintrag von William und Diana steht.

Im Jahr 2024 erzählte der britische Thronfolger dem Fernsehsender ITV, er sei bei dem Besuch mit seiner Mutter Diana etwa zehn oder elf Jahre alt gewesen. “Ich war ängstlich, was ich erwarten sollte”, sagte er. Seine Mutter habe ihre übliche Rolle übernommen und dafür gesorgt, dass alle sich entspannten und lachten. Er habe gute Gespräche geführt, Schach gespielt und sich unterhalten. “Da ist mir klargeworden, dass da draußen andere Menschen sind, die nicht dasselbe Leben haben wie man selbst.”

Als Kind gehe man davon aus, dass das Leben auch von anderen Menschen so sei, wie man es selbst kenne. “Dann trifft man Menschen, wie ich damals, die einem eine andere Perspektive ermöglichen und erzählen: ‘Ich habe letzte Nacht auf der Straße übernachtet.'” William ist der älteste Sohn von König Charles III. (77) und dessen erster Frau Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Kommentare
37
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
36
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Kommentare
34
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Kommentare
28
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Kommentare
28
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 