Prinz William zeigt sich mit neuem Stoppelbart

Von: APA/AFP

Prinz William hat sich mit neuem Look in der Öffentlichkeit präsentiert: Am Donnerstag zeigte sich der britische Thronfolger in London mit sorgsam gestutztem Gesichtshaar in etwa der Länge eines Dreitagebarts. Bereits im vergangenen Monat war William in einem Online-Video mit seiner Frau Catherine für die britischen Athletinnen und Athleten der Olympischen Spielen in Paris bärtig zu sehen gewesen – nun zeigte er sich so erstmals in der Öffentlichkeit.

Seine neue Gesichtsbehaarung zeigte Prinz William bei einer Kunstausstellung über Obdachlosigkeit – ein Thema, für das sich der älteste Sohn von König Charles III. bereits wiederholt eingesetzt hat.

Ob sich die Bartmode des Thronfolgers indes auf das Zerwürfnis mit seinem jüngeren Bruder Harry auswirkt, bleibt abzuwarten. Harry, der selbst seit längerem einen markanten roten Bart zur Schau trägt, hatte William in seiner Autobiografie “Spare” vorgeworfen, dass der künftige König eifersüchtig auf seinen Bart sei und selbst keinen haben dürfe.