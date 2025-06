Prinzessin Amalia nach Reitunfall operiert

Von: APA/dpa

Die nach einem Sturz vom Pferd wegen eines gebrochenen Arms operierte niederländische Kronprinzessin Amalia (21) befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die Operation am Dienstag sei gut verlaufen und die Prinzessin bleibe zur Kontrolle noch bis Donnerstag in der Universitätsklinik in Utrecht, teilte das Königshaus mit.

Deswegen wurde der eigentlich am Donnerstag anstehende sommerliche Fototermin von König Willem-Alexander, Königin Máxima und den drei Prinzessinen Amalia (21), Alexia (19) und Ariane (18) auf den 30. Juni verschoben.

Auch Königin Máxima passte ihren Terminplan an, um sich um ihre Tochter zu kümmern. Die Königin sagte ihre Teilnahme an einem Kongress in Amsterdam ab und König Willem-Alexander wird bei der Eröffnung des Holland Festivals ohne seine Frau dabei sein.

Es ist soweit bekannt das erste Mal, dass Amalia sich etwas gebrochen hat. Prinzessin Alexia brach sich 2016 während eines Skiurlaubs in Österreich den rechten Oberschenkel und Prinzessin Ariane beim Schlittschuhlaufen 2018 das Handgelenk.