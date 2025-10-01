Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Prinzessin Anne besucht die Ukraine
Prinzessin Anne besucht die Ukraine

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 11:17 Uhr
Von: APA/dpa

Die britische Prinzessin Anne hat die Ukraine besucht. Die Schwester von König Charles traf am Dienstag zu einem Überraschungsbesuch im Auftrag des britischen Außenministeriums in Kiew ein, wie die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch unter Berufung auf den Buckingham-Palast berichtete.

Die 75 Jahre alte Princess Royal, wie ihr offizieller Titel lautet, besuchte demnach gemeinsam mit der ukrainischen First Lady Olena Selenska ein Denkmal für im Krieg getötete Kinder und legte dort einen Teddybären nieder. Außerdem traf sie sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, dem sie einen Umschlag mit dem Emblem des Königshauses überreichte – wohl ein persönlicher Brief von König Charles (76), wie PA spekulierte.

Erst vor gut zwei Wochen war Annes Neffe, Prinz Harry (41), in die Ukraine gereist und hatte dort verletzte Soldaten besucht. Als erstes Mitglied der Royals war im vergangenen Jahr die Frau von König Charles’ jüngstem Bruder Edward, Herzogin Sophie, in das kriegsgebeutelte Land gefahren.

König Charles hatte während des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump im September den Republikaner ungewöhnlich deutlich daran erinnert, Kiew im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen.

