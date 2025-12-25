Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Prinzessin Kate am Klavier im Duett mit Tochter Charlotte
Prinzessin Kate am Klavier im Duett mit Tochter Charlotte

Donnerstag, 25. Dezember 2025 | 10:15 Uhr
APA/APA/AFP/POOL/CHRIS JACKSON
Von: APA/AFP

Weihnachtlicher Mutter-Tochter-Moment am Klavier: Die britische Prinzessin Catherine und ihre zehnjährige Tochter Charlotte haben die Fernsehzuschauer in Großbritannien am Heiligen Abend mit einem überraschenden Duett am Klavier bezaubert. In der vorab aufgezeichneten und am Mittwochabend ausgestrahlten Aufnahme sind Catherine und Charlotte Seite an Seite am Klavier sitzend zu sehen. Zusammen spielen sie einen Auszug aus einem Stück des schottischen Komponisten Erland Cooper.

Dabei spielte Catherine mit ihrer linken Hand, Charlotte rechtshändig. Der Auftritt von Mutter und Tochter ist Teil einer Wiederholung des traditionellen Weihnachtskonzerts “Together at Christmas” in der Westminster Abbey, zu dem Catherine Anfang Dezember eingeladen hatte. Das Duett von Mutter und Tochter am Klavier wurde im Schloss Windsor Castle aufgezeichnet und der TV-Wiederholung am 24. Dezember vorangestellt. Bei der Erstausstrahlung war die Aufnahme nicht zu sehen gewesen.

Catherine – meist nur Kate genannt – ist eines der beliebtesten Mitglieder der britischen Königsfamilie. Mit Prinz William, dem älteren Sohn von König Charles III., hat sie drei Kinder: den zwölfjährigen George, die zehnjährige Charlotte und den siebenjährigen Louis. Im September hatte sie den Abschluss ihrer Chemotherapie nach einer Krebserkrankung bekanntgegeben.

