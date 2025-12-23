Carabinieri ziehen im Pustertal bedenkliche Bilanz

Von: mk

Bruneck – Die Carabinieri von Bruneck ziehen eine Bilanz ihrer jüngsten Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr. Das Ergebnis ist alarmierend: Insgesamt 40 Führerscheine mussten innerhalb kurzer Zeit wegen schwerwiegender Verstöße eingezogen werden.

Die gezielten Kontrollen fanden sowohl tagsüber als auch nachts auf den Hauptverkehrsachsen im Pustertal statt.

Trunkenheit am Steuer

Acht Fahrzeuglenker mussten ihren Führerschein abgeben, nachdem ein Alkoholtest positiv ausgefallen war. Trunkenheit am Steuer gehört nach wie vor zu den häufigsten Unfallursachen – vor allem am Abend und in der Nacht.

Handy am Steuer

Mit 21 Fällen stellt die Ablenkung durch das Smartphone den Großteil der Verstöße dar. Wie die Carabinieri betonen, stellt die Benutzung des Handys während der Fahrt eine gefährliche Ablenkung dar und führt zu einer drastischen Verlangsamung der Reaktionszeit.

Gefährliche Überholmanöver

Weitere elf Führerscheine wurden eingezogen, weil Fahrer im Bereich von Kreuzungen riskante Überholmanöver wagten. Mit einem derartigen Fahrstil gefährden Lenker nicht nur sich selbst, sondern sie auch für andere Verkehrsteilnehmer eine Gefahr dar.

Die Carabinieri kündigten an, die Kontrollen auch in nächster Zukunft konsequent fortzuführen.