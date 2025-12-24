Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lana: Routinekontrolle führt zu umfangreichem Drogenfund
27-Jährige festgenommen

Lana: Routinekontrolle führt zu umfangreichem Drogenfund

Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 14:22 Uhr
lana_drogen
Foto: Ordnungshüter
Schriftgröße

Von: lup

Lana – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle hat in den vergangenen Tagen in Lana zur Sicherstellung einer größeren Menge an Drogen geführt. Beamte der Ordnungskräfte aus Meran hielten im Rahmen gezielter Kontrollen eine 27-jährige Frau aus Lana an, die mit ihrem Fahrzeug in Richtung Heimatort unterwegs war.

Bereits beim Annähern an das Fahrzeug nahmen die Einsatzkräfte einen starken Geruch aus dem Innenraum wahr, der den Verdacht auf den Transport illegaler Substanzen erhärtete. Daraufhin wurde das Auto durchsucht und auf diesem Wege ein Nylonsäckchen mit rund 100 Gramm Marihuana entdeckt.

Die weiteren Ermittlungen endeten damit jedoch nicht. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Frau stießen die Ermittler auf ein umfangreiches Drogenlager. Sichergestellt wurden unter anderem rund 1,4 Kilogramm Marihuana, verteilt auf drei Nylonsäcke, etwa 60 Gramm Haschisch in Blockform, rund 45 Gramm Kokain in neun Portionen, etwa 35 Gramm Ecstasy in rund 90 Tabletten sowie rund ein Kilogramm Methamphetamin („Crystal Meth“).

Die 27-Jährige wurde wegen des Verdachts des Besitzes von Suchtmitteln zum Zweck des Weiterverkaufs festgenommen und in das Frauengefängnis nach Trient überstellt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

