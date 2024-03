Prinzessin Kate entschuldigt sich für bearbeitetes Foto

Die britische Prinzessin Kate hat sich für die Veröffentlichung eines bearbeiteten Fotos von sich und ihren drei Kindern entschuldigt. “Wie viele Amateur-Fotografen experimentiere ich manchmal mit Bildbearbeitung”, erklärte die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William am Montag im Onlinedienst X. Sie wolle sich “für jegliche Verwirrung entschuldigen”, die das am Sonntag vom Königshaus veröffentlichte Foto möglicherweise verursacht habe.

Mehrere Nachrichtenagenturen, darunter AFP, hatten das offizielle Foto am Sonntag zurückgezogen, da es sich bei näherer Betrachtung als offensichtlich bearbeitet herausgestellt hatte. Das vom Kensington-Palast am Sonntag veröffentlichte Foto zeigt die Prinzessin von Wales lächelnd auf einem Gartenstuhl sitzend, um sie herum ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis. Bei näherem Hinsehen fallen mehrere Unstimmigkeiten auf: So enden die Haare von Prinzessin Charlotte auf einer Seite abrupt über ihrer Schulter und ihr linkes Handgelenk ist breiter als ihr Ärmel.

Das Familienfoto war das erste offizielle Bild von Kate, das seit ihrem Krankenhausaufenthalt Mitte Jänner wegen einer Bauch-OP vom Königshaus veröffentlicht wurde. Der Kensington-Palast hatte keinen genauen Grund für die Operation genannt und zugleich erklärt, die Prinzessin werde ihre offiziellen Pflichten nicht vor Ostern wieder aufnehmen. Die lange Abwesenheit führte zu anhaltenden Spekulationen über Kates Gesundheitszustand.