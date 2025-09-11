Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Raab kommt nun im wöchentlichen Doppelpack
++ ARCHIVBILD ++ Raab kommt jetzt zweimal die Woche bei RTL

Raab kommt nun im wöchentlichen Doppelpack

Donnerstag, 11. September 2025 | 08:57 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Raab kommt jetzt zweimal die Woche bei RTL
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die neue Show von Stefan Raab soll in der kommenden Woche nicht nur einmal zu sehen sein. Der Entertainer kündigte an, sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sendung gehen zu wollen. Raab verkündete in einer Insta-Story: “So, der Dienstag wäre ja schonmal gerettet. Kommen wir also zum Mittwoch. Da sehe ich ja schon wieder eine Folge “Sommerhaus der Stars”” und fragte: “Was lieben die Leute noch mehr? Genau! Meine Show kommt jetzt zwei Mal in der Woche.”

Das Branchenportal DWDL.de hatte zuvor berichtet, dass Raabs neue wöchentliche Show weiterhin am Mittwochabend laufen soll. RTL machte dazu auf Anfrage keine weiteren Angaben. “Wir kommentieren die Spekulationen zum Sendeplatz aktuell nicht.” Die neue Sendung heißt “Die Stefan Raab Show” und ist laut Raab und dem Sender auf RTL sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.

Vor einem Jahr hatte der frühere ProSieben-Star Raab (“TV Total”, “Schlag den Raab”) eine lange Bildschirmpause beendet und bei RTL angeheuert. Seine Rückkehr galt als das deutsche TV-Ereignis des Jahres 2024. Seine Show “Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab” war dann mit großen Ambitionen gestartet, aber das Format erfüllte nicht die Erwartungen. RTL beendete die Show in ihrer damaligen Form nach nicht einmal einem Jahr. RTL-Programmchefin Deutschland, Inga Leschek, kündigte an, gemeinsam mit Raab an einem neuen wöchentlichen Format arbeiten zu wollen.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
62
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
58
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
57
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Panini statt Mittagessen in der Schule
Kommentare
39
Panini statt Mittagessen in der Schule
Finanzskandal in Bozen: Bank sieht sich als Geschädigte
Kommentare
24
Finanzskandal in Bozen: Bank sieht sich als Geschädigte
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 