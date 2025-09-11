Raab kommt nun im wöchentlichen Doppelpack

Von: APA/dpa

Die neue Show von Stefan Raab soll in der kommenden Woche nicht nur einmal zu sehen sein. Der Entertainer kündigte an, sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sendung gehen zu wollen. Raab verkündete in einer Insta-Story: “So, der Dienstag wäre ja schonmal gerettet. Kommen wir also zum Mittwoch. Da sehe ich ja schon wieder eine Folge “Sommerhaus der Stars”” und fragte: “Was lieben die Leute noch mehr? Genau! Meine Show kommt jetzt zwei Mal in der Woche.”

Das Branchenportal DWDL.de hatte zuvor berichtet, dass Raabs neue wöchentliche Show weiterhin am Mittwochabend laufen soll. RTL machte dazu auf Anfrage keine weiteren Angaben. “Wir kommentieren die Spekulationen zum Sendeplatz aktuell nicht.” Die neue Sendung heißt “Die Stefan Raab Show” und ist laut Raab und dem Sender auf RTL sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.

Vor einem Jahr hatte der frühere ProSieben-Star Raab (“TV Total”, “Schlag den Raab”) eine lange Bildschirmpause beendet und bei RTL angeheuert. Seine Rückkehr galt als das deutsche TV-Ereignis des Jahres 2024. Seine Show “Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab” war dann mit großen Ambitionen gestartet, aber das Format erfüllte nicht die Erwartungen. RTL beendete die Show in ihrer damaligen Form nach nicht einmal einem Jahr. RTL-Programmchefin Deutschland, Inga Leschek, kündigte an, gemeinsam mit Raab an einem neuen wöchentlichen Format arbeiten zu wollen.