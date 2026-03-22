Raabs TV-Nostalgieshow mit Schöneberger wird fortgesetzt

Von: APA/dpa

Die neue RTL-Show “Wer weiß wie wann was war?” mit Stefan Raab (59) und Barbara Schöneberger (52) bekommt nach ihrer Premiere eine Fortsetzung. Das kündigte RTL-Programmchefin Inga Leschek nach Ausstrahlung der zweiten Folge der nostalgischen Quiz-Sendung an.

“Stefan hat in der Bühnen-Queen Barbara Schöneberger die perfekte Show-Partnerin gefunden, mit der er seine Unterhaltungs-Power voll ausleben kann und auch noch eine ganz neue Facette von sich zeigt”, so Leschek in einer Mitteilung. “Wir freuen uns, dass es bereits im zweiten Halbjahr 2026 mit dieser neuen, von Raab Entertainment entwickelten Showreihe, weitergeht.”

Schon zuvor hatte es einige Anzeichen gegeben, dass es weitere Ausgaben der Sendung geben wird. Unter anderem sucht Raab Entertainment im Internet bereits nach neuen Zuschauern. Die Fernsehshow gehe “in die nächste Runde”, heißt es in dem Aufruf. “Und du kannst live dabei sein!”

“Lass uns das nicht versauen”

In der Sendung treten drei verschiedene Generationen in verschiedenen Wissensgebieten gegeneinander an. Die Fragen drehen sich um Pop-Kultur, Fernsehen, Politik und Musik aus zurückliegenden Jahrzehnten. Jede Generation wird dabei von prominenten Paten vertreten. In der Auftaktshow quizzte zum Beispiel Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang für die Altersgruppe 20 bis 39 Jahre.

Nach RTL-Angaben stehen Raab und Schöneberger für “Wer weiß wie wann was war?” erstmals gemeinsam als Moderationsduo vor der Kamera. “Lass uns das nicht versauen, sonst moderieren es demnächst die Kaulitz-Zwillinge”, hatte Schöneberger noch in der ersten Ausgabe zu Raab gesagt. Bill und Tom Kaulitz werden Ende des Jahres das alte ZDF-Flaggschiff “Wetten, dass..?” übernehmen.

Die beiden ersten Shows (am 14. und 21. März bei RTL ausgestrahlt) hatten insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen überdurchschnittliche Marktanteile. Das wurde von vielen Beobachtern als Erfolg von Raab gewertet, dessen Bilanz bei seinem neuen Haussender RTL insgesamt noch gemischt ausfällt.