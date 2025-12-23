Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Rapper Ski Aggu kündigt Auszeit an
Ski Aggu ist für seine Skibrille und Rap auf Technobeats bekannt

Rapper Ski Aggu kündigt Auszeit an

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 08:29 Uhr
Ski Aggu ist für seine Skibrille und Rap auf Technobeats bekannt
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Rapper Ski Aggu will sich eine Auszeit vom Musikbetrieb nehmen. “Rap auf technobeats ist jetzt offiziell mainstream, ich habe diesen sommer in der wuhlheide gespielt und wir waren sogar international unterwegs”, postete er auf Instagram. Dafür werde er immer dankbar sein. “Jetzt ist es aber an der zeit, auf mein körper zu hören und das mikrofon für eine unbestimmte zeit wegzulegen.” Ein Auftritt am Frequency-Festival 2026 in St. Pölten ist dennoch bereits angekündigt.

Zu Ski Aggus bekanntesten Songs gehören “Party Sahne” und “Friesenjung”. Der Musiker aus Berlin-Wilmersdorf, der bürgerlich August Jean Diederich heißt, ist bekannt für seine Auftritte mit Skibrille. Er wurde unter anderem mit dem Musikpreis “1Live-Krone” ausgezeichnet.

Vor fünf Jahren habe er seinen ersten Song herausgebracht, schrieb Ski Aggu weiter. Viele Menschen hätten ihn unten sehen wollen, “aber ich habe meine sache durchgezogen und mit hilfe meiner community das game rasiert.” Die Auszeit wolle er nutzen, um “Work and Travel” in Australien zu machen – und endlich ein bisschen Englisch zu lernen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
74
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
46
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
45
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
27
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
25
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 